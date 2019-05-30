〈南部〉清潔隊員集資跟拍 楠梓區清潔隊班長摸魚現形

2019-05-30

〔記者蔡清華、陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局楠梓區清潔隊遭爆張姓班長上班長期「打混摸魚」，隊員看不下去，集資請徵信業者蒐證跟監，將影片PO上臉書社群，環保局昨天即刻免除其班長職務，並將全案移送職工考核委員會調查。

徵信業者蒐證錄影 班長職務被拔

市長韓國瑜也做出回應說，高市現在一切作為受到檢視，一舉一動受到各方關切，市府團隊應該謹守本分，好好認真努力，摸魚或行為操守不好，一定要懸崖勒馬，將請環保局針對個案進行專案調查。

昨天上午臉書爆料公社PO出一篇「打完卡就回家，清潔隊發大財」、「摸之有年」的清潔隊班長上班「摸魚」蒐證錄影，影片從五月九日開始到五月廿五日，班長上班時段幾乎天天外出摸魚。

上班時間回家休息、帶老婆趴趴走

貼文指出，「阿強班長」上班時間為下午三時卅分至晚上十一時卅分，但每日皆利用上班時間回家休息，明明工時八小時，但每天最少摸二小時以上，最多四至五個小時，帶著老婆趴趴走，引起多名員工不滿，批評已是無政府狀態，還說，隊長、分隊長是不知情還是不敢管！

還說，有許多隊員在外出車辛苦工作，一樣是領市政府的薪水，「有後台的就可以爽領高薪嗎？」

環局：移送職工考核委員會調查

之前，高雄楠梓清潔隊，也曾被爆隊員下班取走資源回收物等違規事件，這次更誇張是由班長帶頭違規，爆料人指稱，完整影片已交給法務部廉政署。

環保局表示，全案已移送職工考核委員會調查，張姓班長現年五十七歲，一九九四年到清潔隊工作，二○一二年升上班長，家庭背景單純，沒有所謂有「後台」的情況，可能因隊部離家近，圖一時方便在上班時間外出，已先免除其班長職務，將視調查情況，進一步議處。

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