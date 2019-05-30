〈中部〉億元整修 嘉市棒球場爭「味全龍」主場

2019-05-30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府爭取市立棒球場成為中華職棒「味全龍」主場，卻面臨球場設施維護管理不良窘境，市議員王美惠昨在市政總質詢說，市府花億元進行棒球場整修，卻擬將天然草皮改成人工草皮，外野座椅掉漆、內野告示牌斑駁都未在整建項目，如何吸引球迷來看球賽。

市府：球場維持天然草皮

市府教育處長葉國樑表示，此次棒球場整建工程費為之前獲體育署核定一億元工程款（中央補助七千萬元、市府配合款三千萬元），規劃整建項目包括增設兩道牛棚、外野防撞墊更新、舊排水溝整修、新作排水溝、紅土區整修、增設LED記分板、新設人工草皮及看台座椅更新三千一百卅張。

關於改鋪人工草皮，因專家、學者及議員有不同意見，昨由市府秘書長林建宏邀集中華民國學生棒球運動聯盟、中華職棒代表開會，決議維持天然草皮，待變更計畫送體育署審核通過後執行。

議員批座椅掉漆 掛架生鏽

王美惠批評，全國可供職棒比賽的十六座球場都是用天然草皮，人工草皮雖不需養護，但鋪設費用昂貴，嘉義氣候也不適合使用；內野座椅既然要更新，應採用可放飲料杯的座椅，而外野座椅掉漆、布幕掛架生鏽等缺失，應速改善，整體設計要以提供球員、球迷好的比賽、觀賽環境的方向進行。

市議員蔡文旭、傅大偉建議，球場內設置大螢幕，以回顧球賽精彩畫面，還能與觀眾互動，球場周邊磁磚雨後容易讓人滑倒，也須處理；民生國中棒球隊總教練李文傳建議，觀眾席設置坡道型，裝設可顯示球速的記分板；葉國樑回應，會巡檢更新損壞的座椅，大螢幕、測速箱等意見，視經費納入整建項目。

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