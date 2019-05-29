〈南部〉南鐵東移拆屋 「古井」實測打水

2019-05-29

〔記者王捷／台南報導〕南鐵東移拆除的第一戶遇上一口「古井」而停擺，反南鐵東移自救會長陳致曉昨邀請台南文史工作者召開記者會指出，如果鐵道設計在地下水文上，未來建設勢必要抽出地下水，恐怕會引起地層下陷，並質疑鐵道局在地下化報告中缺乏對地下水層的建議；文史工作者也認為，「古井」從井壁的坎梯來看，確實有一段歷史。鐵道局則指出會再調查。

文史工作者憂地層下陷

文史工作者張明山說，從一九一五年的台南全圖來看，日本人建築鐵路時閃避德慶溪南側支流，雖然現在古河道已經封填為民宅，仍有地下水層，例如北側支流處是現在的後火車站遠東百貨，當時興建百貨時，地下水抽了一年，如今東移，將寬十六．三公尺的地下軌道設置在古河道中，若工程大量抽出地下水，是否會地層下陷令人擔憂。

文史工作者吳昭明說，過去海安路地下化曾經影響到地下水層，現在鐵路地下化沿線水文非常複雜，如果貿然開挖，可能會比海安路地下街工程進行時更為慘烈。

陳致曉質疑鐵道局的鐵路地下化計畫缺少對地下水文的調查，而且東移要拆除的第一戶張家，還留有一口古井。張明山也發現，井壁上留著「坎梯」，是供井壁清潔、逃生用，井磚也是以清代工法製成，此井見證「吳通記糖間」的經營盛況，是糖業發展的活標本。

鐵道局回應會再調查

昨日，文史工作者掀開古井，並汲取地下水上來，證實地下水豐沛。鐵道局則回應，地下化工程不會挖到這麼深，台北車站地下化也未出現問題，但會再調查。

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