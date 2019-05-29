〈北部〉竹市民宅氣爆 女屋主頭髮燒焦險毀容

2019-05-29

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市西大路一三五巷一戶民宅，昨天中午發生瓦斯氣爆，女屋主回家煮午餐時，一開瓦斯爐竟閃燃氣爆，廚房滿目瘡痍，天花板破一個大洞，女屋主頭髮也燒焦，差點毀容，直呼實在太可怕！

新竹縣瓦斯管理公司總經理黃俞昌表示，公司人員已到住戶家中了解，初判瓦斯管線沒問題，但氣爆原因還待釐清，瓦管公司會負起責任，也會請保險公司到受災住戶家中了解。

新竹市議會議長許修睿要求瓦管單位盡速釐清原因並協助受災戶清理善後，保障居家安全。

疑戶外殘留瓦斯流入家中

黃俞昌說，據了解，可能是住戶外面道路有瓦斯漏氣，人員獲報搶修後，原已洩存在地底下的瓦斯甲烷氣體排入排水溝，因排水溝連接住戶的排水口，導致部分瓦斯氣體流進住戶家中，以致住戶開瓦斯爐時引發閃燃氣爆。

瓦管公司允負責追查原因

黃俞昌提醒民眾，若聞到瓦斯臭味，可先將家中窗戶打開，待味道散開後再開瓦斯爐，此情況屬特殊個案，住戶不用擔心。

推住警器 竹市擴及身心障礙戶

此外，新竹市政府推動五樓以下住家戶戶免費安裝住警器，四年六萬顆住警器今年完成安裝，達到百分百安裝率，高於全國平均值（六成七），今年擴大推廣到身心障礙住戶，只要申請通過，每戶可安裝五到六顆住警器，保障居住安全。

市府表示，推動安裝住警器，已幫助九名市民安全逃生、有廿件火警及早發現，成效良好，每顆住警器壽命可達十年以上，是守護居家安全的利器。

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