〈北部〉新屋流浪狗追車 桃市府：獲報將精準捕捉

2019-05-29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市議員邱佳亮昨在市政總質詢時，指新屋區流浪狗氾濫，抨擊市府農業局把野狗抓回結紮後又放養回原處，野狗成群結隊，有的具攻擊性、有的會追車，造成當地居民、遊客人心惶惶，怒嗆農業局：「要讓永安漁港變成野狗專區嗎？」要求積極改善。

農業局長郭承泉表示，動物保護處若接獲有野狗聚集，就會調度車輛圍捕流浪狗，抓到的流浪狗會實施「TNVR」措施，即誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、防疫（Vaccinate）以及回置（Return）；如若民眾通報流浪狗具有攻擊性或會追車，動保處會依據通報特徵進行「精準捕捉」，將流浪狗帶回臨時收容所。

動保處訓犬計畫 改變性情

動保處長王得吉表示，流浪狗之所以性情不穩定，是因為社會化不夠，動保處今年已首度進行「訓犬計畫」，投入五十五萬元經費委託屏東大仁科技大學的訓犬團隊，對具有攻擊性的野狗進行訓練，讓狗經過馴化後，改變性情願意親近人類、不會那麼兇悍，能有回到社會的可能性，收容所內目前有廿隻流浪狗正進行訓犬計畫。

多處流浪狗成群 居民怕怕

邱佳亮直說，永安漁港的清水公園、蚵間十五王公廟，都是野狗聚集熱點，流浪狗成群結隊、人狗共生，多次追問「局長你會不會擔心孫子被狗咬？」郭承泉對此沒有正面回應；邱佳亮另說，流浪狗有寄生蟲問題，誇張的還具有攻擊性、會追車，而永安漁港是觀光熱區、全台唯一的客家漁港，遊客看到此處流浪狗那麼多，難保不會產生懼怕，沒有再來的意願，導致觀光客減少，這是很嚴重的問題，隨後向市府喊話應積極處理流浪狗問題，「不要讓新屋永安漁港，變成新屋野狗專區。」

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