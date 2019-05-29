〈中部〉《台中》太平新光地區10標售地 9筆標脫

2019-05-29

〔記者張菁雅／台中報導〕市府地政局廿八日辦理太平新光地區區段徵收配餘地標售開標作業，這次標售十筆土地，面積合計約五公頃（一萬五一九七．七三坪），共吸引四十三封標單競標，有九筆土地順利標脫，標脫率九十％。地政局表示，其中住宅區土地全數標脫，得標總金額達五十三億八二八二萬餘元，溢價率一二八．六三％。

地政局長吳存金表示，這次標售的土地包括九筆住宅區、一筆宗教專用區土地，最小面積四六二．八五坪、最大面積三二一六．五八坪，每坪標售底價約十四．三萬元至廿九．六萬元，標售的土地主要位於台七十四線快速道路旁，可快速連結國道系統，無論到七期、新市政中心、高鐵台中站及中部科學園區均僅需約廿分鐘車程。

育賢段最熱門 7封標單競標

地政局表示，新光地區規劃有國中小、公園、體育場、廣場、停車場等用地，公共設施充足，生活機能完備，因此獲得市場青睞，帶動投標意願。其中，育賢段一八一地號吸引七封標單競標，每坪標脫單價達四十．五萬元，溢價率一三六．七五％，成為這次標售的地王。

地政局也說，這次標售結果和前次（二○一七年）相比，脫標率增加約八％、溢價率增加約廿％，顯示市場需求動能提升，市府適度釋出發展成熟地區土地，增加市場供給。而標售所得則將全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

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