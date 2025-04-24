高院列3大事證！ 質疑黃呂錦茹參與造假連署 北院明重開羈押庭

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹19日凌晨無保請回。（資料照，記者劉信德攝）

2025/04/24 18:43

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免連署書偽造文書案，向台北地院聲請羈押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定無保請回，北檢抗告成功，高等法院今撤銷發回北院更裁；台北地院暫定明上午10時重開羈押庭。

高院今依據3大事證，包括「相關證人供述」、「連署提議人名冊與黨員名冊查對結果」、「通訊對話紀錄」等，綜合勾稽後呈現出「黃呂錦茹對本案犯罪事實，有相當程度參與的情節」，認定北院的原裁定有可議之處，檢方抗告有理，故撤銷發回北院更裁。

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北院表示，高院發回更裁的黃呂錦茹案，因卷證資料頗多，且值班法官今晚尚有多件聲押案件需要處理，因此暫定明日重開羈押庭。

北檢查出罷免連署書確實有抄錄名冊的情形，且疑由黃呂錦茹主導，18日清晨向北院聲請羈押禁見黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人；北院19日清晨5時許裁定，姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。

北檢22日針對黃呂錦茹部分提出抗告，高院今下午裁定發回北院更裁。北院傍晚收到高院卷證，暫定明早10點傳喚黃呂錦茹到庭，重開羈押庭。

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