〈北部〉《花蓮》英語教師赴美受訓 立委爭區域保障名額

2019-05-28

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院推動雙語國家政策，由於多數偏鄉地區資源不足，花蓮縣立委蕭美琴說，教育部每年補助六十名偏遠地區中小學英語教師到美國受訓，過去三年卻沒有任何花蓮教師取得進修機會，她建議為偏鄉區域保障名額，也希望連結國外國際教育志工計畫，吸引經受訓的合格師資進入教學現場。

蕭美琴說，教育環境拉大城鄉學生間落差，都市學生有各種校內外學習管道，包括才藝班、補習班、雙語班、語言班等；然而在偏鄉，即使家長有能力負擔教育費用，可選擇的資源也不多，更何況多數家庭經濟條件相對不足，子女更無法接觸到相關資源，城鄉差距越來越嚴重。

蕭美琴說，教育部雖然每年補助六十名偏遠地區國民中小學英語教師到美國受訓，過去三年卻沒有任何花蓮教師取得進修機會，因此建議區域保障名額，挹注更多資源在偏鄉師資培育，避免讓城鄉差距隨著惡性循環加重。

其次，英語系國家有很多國際教育志工計畫，鼓勵年輕英語教師到國外當教育志工，建議教育部與相關機關討論合作。

教育部政務次長劉孟奇說，英語教師海外受訓機會，各城鄉應均衡分配；其次，針對海外教育志工，將請青年署研議相關計畫，例如鼓勵國外青年來台進行語言交換，讓偏鄉或部落學童能從小接觸到英語人士；最後，將透過「大學社會責任實踐計畫」（USR計畫），連結校園教學與社會議題，鼓勵大學生進入地方教學現場服務。

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