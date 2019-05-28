〈北部〉湖北買苗栗農產 徐耀昌自承是統戰

2019-05-28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌五月初到中國湖北與省書記達成協議，若是縣內農產品發生滯銷問題時，湖北省會進行緊急採購，民進黨縣議員羅貴星昨總質詢時質疑，此究竟是因為苗栗縣的農產品品質、價格好，還是對方的統戰作為？徐耀昌答詢說「憑良心講，以上皆有」。徐強調，八月將規劃湖北文化週，雙方就農業、文化、觀光等面向進行跨域合作及交流。

民進黨議員質疑 緊急採購治標不治本

民進黨縣議員鄭宗國、劉順松、羅貴星昨天進行聯合總質詢。羅貴星表示，這種緊急採購行為是治標不治本，應長期合作，才是上策，否則對方一句話不要了，對農民無助益，真正要做的是輔導農民種出更好的農作物、建立穩定通路，讓中國或其他國家來拜託我們外銷，而非徐縣長去求對方來採購我們的滯銷農產品，盼縣府盡最大力量來幫助縣內的農民。

徐耀昌說，此行見到國台辦主任劉結一及中國百貨公司的高層，他提到若遇到農產品大豐收或滯銷，例如最近公館紅棗及銅鑼杭菊因量太大無法消化，請他們協助，獲對方口頭承諾，但雙方並沒有簽訂MOU，基於互信原則達成共識。

徐︰8月辦湖北文化週 談合作議題

徐耀昌表示，羅貴星所提的建議縣府都會做到，八月將規劃在苗栗舉辦「湖北文化週」，包括嚴謹的論壇，會將農特產品列入，湖北省會要求觀光客來台灣，將安排一到二日苗栗消費行程及文化交流等議題，都會坐下來談。

羅貴星、鄭宗國及劉順松三人質詢指出，上週四在議會第四審查會，議員們針對「苗栗縣石虎保育自治條例草案」爭論不休，很多議員很擔心會影響私人開發等問題，縣長是支持還是反對？

徐耀昌回應，苗縣府所提的石虎保育條例，他肯定支持，也會努力與其他議員溝通，盼能順利審議通過。

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