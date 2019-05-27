〈南部〉專家台南勘水稻、文旦、蓮霧 農損不大

2019-05-27

〔記者王涵平／新營報導〕南市重要農作水稻、文旦和蓮霧，今年連遇旱災、豪雨災害，南市農業局長李朝塘利用週休假期邀專家到產區會勘，證實受損面積不大，損失輕微，稻米的品質甚至更好，價格看俏。

受損面積約5％ 未達救助標準

農業局表示，今年一至二月間，文旦受到旱災影響，開花不是很理想，因南市文旦面積一○六七公頃，往年年產量約二萬五千多公噸，全台第一，李朝塘邀農業試驗所嘉義分所、台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等組成勘查小組，前往麻豆區主產區九區段、下營區一區段會勘文旦生產情況。

李朝塘表示，經專家勘查麻豆、下營兩區，共計五五七公頃文旦果園，發現個別園區開花、著果率高低差異性大，平均產量較往年減少五％，未達啟動現金救助標準，損失尚在可控制範圍內。

蓮霧方面，台南市種植面積卅四公頃，年產量約三三三公噸，主產地為南區、玉井、南化、新市，勘查小組前往新市區會勘蓮霧生產情況，發現套袋白蓮霧落果情形不明顯，新市區三舍段一園區的粉紅種及泰國種蓮霧落果較嚴重，多數於雨前開始落果，並有炭疽病發生，主要落果情況並非直接由雨害造成，道爺段一園區粉紅種蓮霧已採收完畢，勘查結果損害程度五％，未達啟動現金救助標準。

專家勘查台南市今年一期水稻在五一七豪雨受災情形，台南市水稻種植面積一萬四千公頃左右，主產區為後壁、柳營、白河、官田、六甲等地區，水稻倒伏面積約一九四公頃，損害程度六％。

天候漸穩定 農業局籲農民勿搶收

李朝塘說，天候逐漸穩定，籲請農民不要搶收，且今年公糧收購每公頃達五千公斤，如稻米的飽滿度、濕度符合收購標準，價格都會不錯，此外，舉辦多場講習教農民如何預防稻熱病，產量預期也不差。

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