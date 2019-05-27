〈北部〉犧牲2％綠地 桃園中正公園建停車場、社福館引論戰

2019-05-27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府規劃在桃園區中正公園興建地下停車場及社福館，引起附近居民擔心興建停車場會挖除公園的大樹，更恐讓綠地消失，近日發起「搶救中正公園綠地」連署，為公園綠樹請命；也有民眾認為，公園周邊的停車空間的確不足，設置停車場有其必要，引起兩方論戰。

居民憂樹沒了 發起搶救綠地連署

市府交通局對此表示，中正公園約有二萬四千平方公尺，依目前規劃，僅有約五百平方公尺用地將興建社福場館，只有二％綠地會受到影響，且施工時會儘量避開傷害樹木，若無法避開，也會先將樹木移植到適當場所，待完工後再移回，進行綠地還原，市府會再與民眾溝通，取得最大共識。

交局︰施工移樹會移回 將再溝通

市府於中正公園的同安街側規劃興建地下停車場與社福館，停車場設計為地下二層，面積約一萬三千四百平方公尺，可提供三二二格汽車位、一百格機車位；社福館規劃為四層樓建物，提供設置公托中心、親子館、長期照顧據點及里民活動中心，總工程預算約五．三一億元，由中央前瞻基礎建設補助一．九七億元，正進行設計，預計下半年招標，最快二○二二年完工。

有人贊成 認可換來更多社福資源

住在公園旁的李姓市民說，會到公園運動的都是當地居民，大多步行前來，有停車需求者多為假日帶小孩到公園玩或是遛狗的外來民眾，而距離公園步行約三分鐘的莊敬路已有收費停車場，停車空間已算充足，即使興建停車場及社福館影響綠地的面積僅有二％，還是會傷害生態，因此他會參加「搶救中正公園綠地」連署；部分民眾則認為，犧牲二％的綠地，可以換來更多的社福資源，贊成市府的做法。

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