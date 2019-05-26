〈南部〉政院核定 中央補助高捷黃線800億

2019-05-26

〔記者李欣芳、陳文嬋／綜合報導〕高雄市長韓國瑜針對高雄大林蒲遷村案日前呼籲中央不要一直「卡高雄」，暗指行政院「卡韓」，行政院長蘇貞昌昨透過LINE群組表示，「建設不會卡高雄」、「只對高雄擱卡好」，他還說，高雄鄉親非常期待的高雄捷運黃線，行政院已核定可行性評估，中央補助八百億元，讓高雄交通更便利。

蘇揆強調建設不分藍綠

行政院副院長陳其邁前天出席「二○一九高雄市旅行公會國際旅展」時表示，政府對於南部觀光非常重視，包括挹注二五二億元進行高雄小港機場的提升方案，另外也投注相當多的預算跟補助在整體觀光路網與交通規劃，行政院先前已正式核定捷運黃線的可行性評估計畫，在總經費一四四○．七九億元的捷運工程興建中，中央補助高達八○三．九九億元。

蘇貞昌昨在LINE群組表示，高雄鄉親非常期待的高雄捷運黃線，行政院已核定可行性評估，他認為建設不分藍綠，但魄力決定效率，一起努力，對高雄擱卡好，讓台灣更新更好。

捷運黃線將行經三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等高雄都會核心區，沿線重要景點有亞洲新灣區、衛武營國家藝術文化中心、長庚醫院、澄清湖風景區等，全長二十二﹒七二公里，未來串聯捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵，形成便捷交通路網。

可行性評估通過 陳其邁報喜

陳其邁昨也在臉書上表示，高雄鄉親非常期待的高雄捷運黃線，行政院已核定可行性評估，中央補助八百億元，讓高雄交通更便利！

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