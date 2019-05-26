〈台北都會〉74年首位！北一女出現男校長

2019-05-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕創校一一五年的北市第一女子中學新任校長昨出爐，由北市和平高中校長陳智源轉任，據北一女校史典藏文物顯示，在一九○四年至一九四五年前，歷經八任校長均為日籍男性，一九四五年後迄今有十三位校長，皆由女性出任，陳智源是七十四年來第一位男校長，不再只有女性治校的局面。

和平高中校長陳智源轉任

陳智源昨受訪表示，非常感謝遴選委員支持與信任，尤其是北一女教師與家長的肯定，北一女是非常頂尖卓越的學校，在教育生涯有機會到頂尖學校服務，也是一大榮譽，會在最快時間內，儘速與團隊將校務工作做到最好。

北一女家長會長端木正則說，許多家長盼望能維持女性校長的傳統，但教育局長官與遴選委員都希望有個男校長，對於遴選結果抱持樂觀，一定全力支持；他也提到，台中女中校長呂培川也是男性，因連任失敗有學生家長、教師抗議的情形，不希望這情形重蹈覆轍在北一女。

台北市教育局近日辦理高中校長遴選，北一女現任校長楊世瑞去年連任，因個人生涯規劃向教育局申請退休，北一女新校長在此次遴選受到矚目，有五位候選人，日前在校內教師、家長會模擬投票，陳智源分別獲得第一及第二名。

教育局昨召開遴選委員會議，五位候選人各自簡報治校理念並答覆提問，十三位委員進行第一輪投票，陳智源與另一名女校長進入第二輪，最後由陳智源勝出，將在八月一日正式上任。

陳智源畢業於台南一中、台灣師範大學物理系、台灣師範大學物理教學碩士班。他說，北一女中教師團隊都很優秀，面對即將上路的一○八新課綱、考招制度、修課制度和學習歷程問題，要克服教學觀念落差，豐富學生的學習歷程，這是首要工作。

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