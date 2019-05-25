〈中部〉嘉市北排整治 舊嘉監段確定「不掀蓋」

2019-05-25

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市北排水維新支線維新路獄政博物館（舊嘉義監獄）段，前市長涂醒哲任內原計畫「掀蓋」明渠化，當地居民因抱怨停車將成問題等爭議不休，市長黃敏惠昨在議會總質詢答覆議員凌子楚時表示，本段確定不進行掀蓋工程，「涂規黃不隨」，此案形同胎死腹中。

涂市府規劃明渠化 3次流標

涂市府時代爭取行政院前瞻基礎建設計畫預算二．三五億元，擬將北排水維新支線打造成七百三十公尺「水園道」，其中，舊嘉監段規劃「掀蓋」明渠化，去年發包不順利，三次招標皆無廠商投標而流標。

整治延伸至北香湖 長2公里

嘉市府工務處長郭拱源說，市府今年重新向中央提報相關計畫，舊嘉監段將不進行掀蓋工程，但整治長度延伸至北香湖，全長約二公里，目的截流污水淨化、營造親水環境，經費約四億八千餘萬元，並連同中排、道將圳、大溪厝埤麻腳排水治理等水環境改善工程，向中央爭取前瞻預算，審議結果下月中旬出爐。

經費4億8千餘萬 向中央爭取

涂市府原向地方提出說帖，強調「舊嘉監段非單純掀蓋，而是要將原本被覆蓋的涵管打開後，加寬、加深水道，讓通水容量更大，有效杜絕當地水患」；如今黃市府對掀蓋案喊卡，當地水患如何治理成隱憂，且原本地下化水淨場將設在嘉義大學林森校區可能也生變。

市府防治水患 加強清淤

洪雅文化協會總幹事余國信建議，黃市府應重新檢視地方對掀蓋案疑慮，納入公民參與討論。

市議員傅大偉說，維新路至阿里山小火車鐵道區域，近年逢急降雨飽受水患威脅，積淹水消退快，但治水棘手，建議採取引流到淨水廠方式解決；太平里長施欣成說，當地多數居民盼維持原狀不掀蓋，維新支線玉峰街至舊嘉義監獄段在日前五二○豪雨時近滿溢，建議市府應一併解決水患問題；嘉大表示，地下化水淨場撥用校區土地設置一事，待市府消彌地方疑慮，學校即同意使用。

嘉市府工務處副處長黃振鋒回應，目前作法是加強維新支線玉峰街至舊嘉義監獄段清淤防水患，北排下游河道通水斷面獲改善後，將強化排入牛稠溪排洪功能。

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