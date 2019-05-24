〈北部〉機捷延伸機電標 西門子可望得標

2019-05-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運延伸中壢段機電工程，因必須與機場捷運規格相符，導致工程十度流標，負責發包的交通部鐵道局變更標案內容，於本月初公告上網，德國西門子首度參與投標，雖然開標後因不足三家而流標，但月底可進行第二次招標，屆時若德國西門子投標預估可得標，未來機捷、捷運綠線機電系統將整合，讓民眾搭車更方便。

十度流標 鐵道局變更標案內容

市府捷運工程局長陳文德表示，未來機捷延伸中壢段機電工程將配合土木工程，部分完工路段可先行通車，預估二○二三年機捷可從A1台北車站通車到A22老街溪站，二○二六年通車到A23中壢車站，達成全線通車目標。

2023年可開通到老街溪站

陳文德指出，機捷使用英國英維斯機電系統，而英國英維斯被德國西門子收購，改名為英國西門子，由於機捷延伸線屬於機捷的一部分，因此必須使用相同的機電系統，但英國西門子不願投標，導致延伸線十次流標。

陳文德說，為解決機捷延伸線機電系統問題，鐵道局徵詢各方意見，將機電系統招標規格從與機捷相同改為相容，也就是說新系統能夠和原系統相容，列車從A1台北站出發到A21環北站後不必換車，直達A23中壢車站。

收購英國英維斯 擁有核心技術

陳文德說，當初機捷問題重重，最後是德國西門子派遣技師協助才順利通車，德國西門子擁有英維斯機電系統核心技術，才敢參與機捷延伸線機電工程標案，未來，德國西門子將負責整合機捷及機捷延伸線的機電系統，此外捷運綠線、捷運綠線延伸至中壢車站機電系統也是使用德國西門子系統，未來只要軌道系統整合，車廂可在機捷、機捷延伸線、捷運綠線、捷運綠線延伸線互相行駛，讓民眾搭車更方便。

2026年至中壢車站將通車

陳文德表示，目前機捷延伸中壢段是由交通部鐵道局主辦，土木建築部分由大陸工程公司施作，目前進度約五十％，潛盾工程已推進至A23中壢車站（見圖，捷運工程局提供）。另鐵道局也同意，優先辦理A21環北站延伸至A22老街溪站的工程施作，預估於二○二三年建置完成，屆時機捷將通車至A22老街溪站，A23中壢車站也將配合鐵路地下化期程，於二○二六年通車。

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