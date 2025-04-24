4/24 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

今晚（24日）開獎的第114000101期今彩539頭獎摃龜；第114000033期威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/04/24 22:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（24日）開獎的第114000033期威力彩、第114000101期今彩539，頭獎雙雙摃龜。

第114000033期威力彩中獎號碼為「第一區：07、17、25、29、36、37。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共291注中獎，每注可得4000元；陸獎共1811注中獎，每注可得800元；柒獎共3739注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬0433注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5274注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6996注中獎，每注可得100元。

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第114000101期今彩539中獎號碼為「04、06、25、29、35」。頭獎摃龜；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共7578注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7108注中獎，每注可得50元。

第114000101期39樂合彩中獎號碼為「04、06、25、29、35」。四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共428注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5563注中獎，每注可得1125元。

第114000101期3星彩中獎號碼為「289」。壹獎共76注中獎，每注可得5000元。

第114000101期4星彩中獎號碼為「1660」。壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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