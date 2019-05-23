〈北部〉武荖坑滑水道 宜縣府確定不做了

2019-05-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府原規劃在蘇澳武荖坑園區攔沙壩，設置六十公尺長滑水道，推廣夏日戲水，引發反彈；縣議會昨單位質詢，縣議員陳俊宇、陳玉萍等人關心此案進度；縣府工旅處長李岳儒說，從來沒有要在武荖坑做混凝土滑水道，將維持最生態原貌；會後媒體追問，李岳儒說，不論是固定式或暫時性滑水道，都確定不做了。

破萬人連署抗議 籲維持原貌

林姿妙曾在縣議會施政報告提及，為擴大暑假期間武荖坑水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，求新求變，吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光發展。根據縣府初步規劃，打算利用鋼筋混凝土，改造武荖坑水域部分攔沙壩，興建寬約四公尺，長約六十公尺滑水道。

消息傳出引起譁然，環團批評破壞自然環境，民眾也在網路抨擊，呼籲縣府維持溪流原貌，並發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署，獲得破萬人連署支持。縣府則強調，滑水道工程絕無鋼筋混凝土，要怎麼設置還在討論。

縣議員陳俊宇、陳玉萍昨在議會質詢指出，武荖坑辦夏季戲水，滑水道設置規劃進度到底到哪？民眾很擔心會破壞生態，也有安全疑慮問題，縣府應該講清楚；陳俊宇說，縣府辦活動要思考民眾擔心的問題，別讓問題變成阻力，更應該了解反對的原因。

縣府︰固定式或暫時性都不做

李岳儒表示，從來都沒有要在新城溪（武荖坑）設置混凝土滑水道的議題，新城溪是自然河川，武荖坑更標榜生態，也是生態教育基地，將維持最生態的原貌，沒有要做任何人工設施。

議會後，記者追問滑水道是否確定不做了？李岳儒說，確定不做了，不論是固定式或暫時性設施都不會做，因為民眾在意新城溪做滑水道會破壞生態，縣府評估後也認為不適合。

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