〈中部〉《台中》打臉社宅進度 洪慈庸爆太原段將解約

2019-05-23

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕公民團體公布六都社會住宅辦理進度，唯獨台中被點名「開倒車」，撤案北屯區太原段等近千戶社宅，也引發立委洪慈庸痛批「根本該死當！」市府前天晚間發稿澄清，僅北屯東山段因樹木保存問題檢討中，其餘皆依興辦期程辦理。立委洪慈庸二十二日也再度PO出「社宅北屯太原段將與廠商解約」的公文揭發。市府則指出，北屯太原段因同區已有多處社宅，將調整至需求度高的西屯國安段，其餘各案均依期程繼續興辦。

被民團評「開倒車」 還暗槓撤太原段案

總統蔡英文推動八年廿萬戶社會住宅政策，公民團體社會住宅推動聯盟二十一日召開記者會，公開「六都社宅進度」總評比，揭露六都社會住宅推動進度及本屆首長的態度，台中被評為「開倒車」，盧秀燕市長不僅未提出新計畫，甚至傳出社宅計畫被撤案，洪慈庸痛罵「根本該死當！」

6/4市府將召開會議 並與廠商進行解約

洪慈庸指出，台中市府前晚發稿強調「社宅是重要政策」、「除北屯東山段正檢討以外，其餘依興辦進度進行」。洪慈庸說，結果馬上被民眾爆料說謊，六月四日就要召開正式會議，討論北屯太原段社宅停止後的相關事項，並和廠商解約，公文更明確表示「因政策變動暫緩執行」。

市府指出，為讓台中社會住宅發揮最大效應，市長盧秀燕上任後，依據現況需求滾動檢討，北屯東山段因老樹保育議題正在調整，原訂興辦四百五十戶的北屯太原段，因同區已有同榮段及北屯段社宅計畫，評估檢討後，將調整至社宅需求度高的西屯區新增國安段，分三期興辦，第一期五百戶預計明年發包。

市府：太原段還未簽約 無解約金問題

台中市住宅工程處表示，西屯國安段社會住宅目前尚在招標階段，北屯太原段也還沒簽約，因此兩處均無解約金問題，但市府仍會依法協商所需支付費用問題。

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