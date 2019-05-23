〈中部〉停用4年 草屯演藝中心終於出租

2019-05-23

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮的金雞母又要下蛋了！曾以歌廳秀帶來遊客的草屯鎮演藝中心，停用四年多昨日終於出租，月租廿一萬元，未來仍將經營歌廳秀；另草屯鎮籃球場店舖，昨日也上網公告招租，每平方公尺租金四百元，十一間店舖租金從一萬五百元到一萬五千餘元不等，兩處一年將可再為公所進帳四百餘萬元。

籃球場店舖 昨起上網公告招租

草屯鎮公所堪稱南投縣最會賺的公所，除納骨堂的納骨櫃位出售，公有停車場車位出租外，另也清點閒置鎮有房舍出租，去年公共造產總收入就達一億三千多萬元。

數年來活化閒置空間出租的方式，有如會下蛋的金雞母，為草屯鎮公所賺了不少錢，前任鎮長洪國浩一直期待出租的草屯鎮籃球場店舖，終於在本月取得使用執照，公所昨日上網公告招租。原本有十二間店舖，因一間暫借富寮里辦公處使用，因此僅十一間出租，租金以每平方公尺四百元計算，因店舖大小不一，每間月租從一萬零五百元到一萬五千二百元不等。

草屯鎮公所表示，公告招租到八月十一日截止，六月十二日開標，投標者不限草屯鎮民，有興趣者可與公文化課接洽。

演藝中心未來 仍將經營歌廳秀

草屯鎮演藝中心四年多前因消防設備不合格，原承租經營歌廳的藝人康弘中止租約，由公所施設消防設備，消防設備已檢查合格，昨日也終於有業者投標，由台北某娛樂公司標到，月租是廿一萬元。

公所表示，在與該業者簽約後，給予兩個月的裝修期，而業者裝修完成後，也將經營歌廳秀。

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