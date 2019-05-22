〈台北都會〉《106年度決算》北市文基會加班費、誤餐費暴增 議員質疑浮報

2019-05-22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局附屬單位台北市文化基金會（文基會），長期被視為人事酬庸黑機關。台北市議會教育委員會昨審查文基會一○六年度決算案，議員發現文基會支出款項含糊，像是加班費決算增加八十六％、誤餐費暴增一百五十八％，現場要求文基會代表說明卻答不出來，讓議員李明賢質疑有浮報之嫌。

北市文基會因預算浮編、酬庸不受監督常被議員盯上，台北市議員游淑慧本月初才在議會質詢時，質疑文基會人事聘用不公開，五年來人事預算平均每年增加二千萬元，如今又被李明賢發現，文基會一○六年度決算加班費、誤餐費暴增。

根據文基會提供給議員的一○六年度決算書上顯示，人事費用（包含薪資、退休金、保險）預算為一．七三億餘元，決算為一．六七億餘元，減少三．三五％；職工福利預算為四十三萬元，決算則為八十萬元，增幅八十六％；誤餐費預算為八十二．四萬元，決算卻高達二百一十三萬元，暴增一百五十八％；計時人員預算為一三七二萬元，決算為一九二一萬元，增加四十％。

李明賢質疑，誤餐費決算增加一百多萬元、計時人員決算增加五百多萬元、職工福利決算增加約三十七萬元，不就又把人事費用省下的錢抵銷？他要求文基會說明職工福利、誤餐費、計時人員支出最後用掉這麼多錢，「光從帳面上看就很不合理！太誇張了，是每年都在加班嗎？還是其實是浮報？」

不過，現場文基會代表也講不出所以然來，文基會副執行長楊淑鈴、管理部總監黃文彥皆說，細項需回去看資料才知道，也讓議員秦慧珠砲轟文基會都沒準備。

文基會︰編預算時未算入新業務

黃文彥事後受訪表示，職工福利包含辦尾牙及三節獎金一千元，原打算縮減辦理規模，但考量員工辛勞、也擔心減少會引起反彈，後來則維持現狀，才有決算比預算多的情況。至於誤餐費，則是在編列預算時未算入新業務，加上標案無法預先得知是否會得標，才會有預算編列不足、決算超標的情形。

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