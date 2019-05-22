〈北部〉蘇花改將通車 花蓮客運轉運站沒著落

2019-05-22

〔記者游太郎／花蓮報導〕蘇花改明年春節前將通車，交通部也開放三家客運經營雙北至花蓮路線，但客運轉運站迄今未完成規劃，花蓮縣政府昨坦承，連臨時轉運站也無著落，花蓮縣議員們昨天抨擊，縣府從前縣長傅崐萁迄現任縣長徐榛蔚，九年多毫無規劃及作為，花蓮火車站前明年恐將進入交通黑暗期。

縣府觀光處長唐玉書則表示，客運臨時轉運站已在規劃中，預估斥資四千萬元規劃、評估及興建，縣府將以追加預算進行，包括客運路線、停車格等，希望議會能夠全力支持。

交通部月初宣布，因應蘇花改明年春節前完工，台北客運及統聯客運取得南港至花蓮經營權，首都客運獲准經營板橋至花蓮，兩條客運路線都是在國道五號下蘇澳交流道，再經蘇花改進入花蓮，全程行車時間約三個半小時，花蓮民眾都希望轉運站在花蓮火車站附近。

議員痛批兩任縣長毫無作為

縣議員李正文質詢時指出，蘇花改通車後，花蓮的客運轉運站是否已完成規劃？能否配合通車期程營運？這是花蓮的大事，轉運站攸關縣民、遊客出入，但縣府迄今未編預算，引起很多民眾關切，希望縣府要動起來，不要趕不上春節前使用。

縣議員莊枝財則抨擊，蘇花改即將通車，縣長徐榛蔚和前縣長傅崐萁，兩夫妻執政加起來執政九年多，「要一條安全回家的路」喊的很大聲，但停車場及客運轉運站到底準備好了沒有？根本就沒有作為。

縣府建設處長鄧子榆說，原規劃的轉運站包括客運售票處及周邊停車位等設施，目前還有不少關卡要解決，如既有設施要調整，且還須克服施工對人車進出的影響，短時間無法動工，最快因應的方式，就是利用火車站前的公園綠地改建，在短時間內順利處理，就能加速臨時轉運站完工期程。

縣府︰臨時站恐無法在春節前營運

鄧子榆並表示，永久轉運站仍在規劃中，臨時轉運站已和客運業者達成默契，協調台鐵提供火車站公園綠地進行規劃，但依目前進度，無法保證春節前可開始營運，但將全力趕工，將遊客的不便減至最低程度。

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