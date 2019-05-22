〈北部〉《桃園》瓶頸道路未徵收 地主擺貨櫃封路

2019-05-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕平鎮區有三條瓶頸道路打通工程進度延宕，市議員劉仁照昨天於市政總質詢時提出關切，直指其中環南路六十六巷十七弄十四衖路口為私有地，現狀被放置貨櫃、用圍籬將道路封死最為誇張；工務局副局長王旭斌表示，三條瓶頸道路中，工業南路拓寬工程將於七月施工、十月完工，另二條會納入瓶頸道路打通工程排序評估。

平鎮1處7月施工 2處待評估

王旭斌指出，環南路六十六巷十七弄十四衖為八米道路，瓶頸段為社區的法定空地，兩端分別連接環南路六十六巷十七弄、廣德街，靠近廣德街有部分用地並未徵收，地主在巷弄口擺設貨櫃、圍籬，造成環南路六十六巷十七弄十四衖一端無法通行，讓當地居民必須繞道，相當不方便，會請區公所與地主協調價購方式取得土地，畢竟環南路六十六巷十七弄十四衖道路相當寬敞，若有不熟路況的外車夜間闖入，相當危險。

劉仁照提出的三條瓶頸道路為平鎮區工業南路拓寬、平鎮區明德北路打通至明德南路、平鎮區環南路六十六巷十七弄十四衖打通至廣德街；劉仁照說，工業南路長二二○米、寬六米、用地費約六百萬元，由於部分是農地，必須取得地主同意，他花了一年時間才取得地主同意，希望市府加速拓寬動作。

另為明德北路打通至明德南路，這條路長六十五米、寬十五米，土地屬於國防部所有、地目也是道路用地，由於還有地上物，而唯一的花店屋主已同意拆遷，估計拆遷補償只要七三一萬餘元，可說是施工難度、費用較低的瓶頸道路。

環南路六十六巷十七弄十四衖是通往廣德街重要道路，由於路口未徵收、仍屬私有地，原本地主只在路口一側放置貨櫃，機車、行人還可通行，最近地主把另一側用圍籬封住，道路已無法通行，住戶相當不便，希望市府向地主購地解決問題。

需地費用都不高 議員促速打通

劉仁照表示，市府評估瓶頸道路打通，除了對交通紓解的貢獻程度，經費也是考量，但這三條路需地費用都不高，但打通後對地方交通紓解很有幫助，呼籲市府儘快納入計畫，早日打通。

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