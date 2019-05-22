〈北部〉保育石虎護雞農 苗縣擬生態補償

2019-05-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣是保育類石虎重要棲地，但偶有石虎偷吃雞，造成養雞戶損失，縣議員鄭秋風昨總質詢提出生態補償的構想，不僅要保育石虎，也要保護雞農。苗栗縣政府農業處長陳錦俊指出，正研擬「生態補償試辦計畫」，若證實石虎吃雞，將給雞農必要的補償。

雞咬死石虎 議員建議每隻賠三至五百元

石虎屬瀕臨絕種保育類動物，根據學者專家多年統計及田野調查，全台現存總數有五、六百隻，其中約七成棲息在苗栗縣淺山地區，約三、四百多隻。鄭秋風指出，苗栗縣是全台石虎最多的區域，近年來苗縣府編列不少經費規劃石虎保育措施，成效不錯，但石虎喜歡吃雞，後龍鎮中和及南港里有不少養雞戶反映，飼養的雞隻被石虎吃掉，損失不小。

鄭秋風認為，要保育石虎，也要保護農民，他建議苗縣府應訂定生態補償辦法，每隻雞若確定被石虎咬死，就賠償三百至五百元。

農業處擬試辦計畫 提報中央爭取經費

陳錦俊指出，石虎常與養雞戶衝突，縣內的苑裡、通霄、銅鑼及苗市等地養雞戶，不時傳出被石虎侵襲、吃雞，石虎不會危害農作物，若抓不到雞吃，就會捕捉老鼠或蛇類充饑。

陳錦俊表示，近日已邀集相關單位討論研擬「生態補償試辦計畫」，計畫擬訂後，再提報中央爭取經費；並透過台灣石虎保育協會協助在曾被石虎侵犯的雞舍架設攝影機，一旦能證實雞隻確實被石虎危害，將給予補償，至於補償標準，再進一步研擬。

保育團體指應著重通報、友善防治圍網

台灣石虎保育協會指出，對於石虎與養雞戶的衝突，應著重於鼓勵養雞戶通報，再由專業團隊進行評估協助，以及做好友善防治施設圍網，讓石虎進不去，若雞隻還是被石虎侵襲，再來進一步評估補償事宜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法