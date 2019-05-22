〈中部〉（南投）武界路基流失 力行產業道路又塌

2019-05-22

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕連日豪雨造成南投縣仁愛鄉法治村武界部落鄉道投七十一線部分路段嚴重坍方、路基流失，縣府將於路基流失處埋設鋼軌樁，避免災情擴大；至於鄉道投八十九線力行產業道路，昨原本計劃搶通至翠巒部落，不料午後大雨前方的紅香部落再度崩塌中斷，也讓搶修進度受阻。

鄉道投七十一線為埔里通往仁愛鄉武界部落重要道路，豪雨造成近部落的路段崩塌，路基流失，經過搶修維持單線通車，縣長林明溱、立委馬文君、鄉長吳文忠、議員廖文賢等人昨進行勘災，為防止路基繼續坍塌，縣府先動支災害準備金一百四十萬元埋設鋼軌樁，後續再向中央提報復建工程。

馬文君指出，南投縣在前瞻建設經費較其他縣市少，希望中央更落實照顧偏遠山區，提升民眾生活品質。

至於受災最嚴重的鄉道投八十九線力行產業道路，昨天已搶通至紅香部落，原本下午應可搶通翠巒部落，但下午山區又下大雨，紅香路段再度崩塌中斷，只能今天上午再進行搶修。

另外，十多年來遇雨成災的竹山鎮江西路與國道三號竹山交流道銜接路段，此次大雨來襲，因公所未雨綢繆，十四日即展開「竹山交流道與東埔蚋橋路口排水改善工程」，有效化解淹水危機。公所工務課表示，該工程每天上午九時至下午五時施工，採單向交管方式施工，預計七月完工。

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