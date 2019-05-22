〈中部〉大雨摧殘 埔里蘿蔔、百香果受災

2019-05-22

〔記者佟振國／南投報導〕連日強降雨釀農業災情，南投縣埔里鎮剛栽種的夏季蘿蔔，葉片被大雨打傷，再過一個月就可收成的百香果，也出現水傷落果及開花無法授粉情形，均會影響後續收成，而農田流失、埋沒首當其衝的則是高經濟作物茭白筍，災損程度將待天氣穩定後由公所、縣府進一步清查，農會也建議受災農民做好拍照記錄，維護自身權益。

五一八及五二○兩波強降雨，讓南投縣山區道路柔腸寸斷，農作物也難敵雨彈轟炸陸續傳出災情，埔里鎮合成里大坪頂蔬果專業區是全台夏季蔬果重要產地，昨降雨暫歇，農民趕緊下田關心農作物受災狀況。

蘿蔔田表土沖失 農友搶救

大片預計夏季採收的蘿蔔田，最近才分批栽種新苗，李姓農民無奈表示，雨勢太大，會將表土沖走，導致新苗外露，必須再靠人力重新覆土種回，至於剛種一個月的蘿蔔，強降雨導致葉片破損或倒伏，擔心會影響光合作用及養分輸送，農民昨天加強施肥搶救，而葉片破損易給疫病可趁之機，也得小心防範，至於能夠救回多少，還要看這幾天的天氣與降雨狀況，能救多少算多少。

百香果落果 新開花被打掉

至於下半年是大坪頂百香果產期，第一期百香果預計再一個月收成，最近也持續開花授粉，大部分果園雖有網室保護，但雨勢太太仍難以抵擋，部分有水傷落果，新開的花來不及授粉就被打落，變成「空包彈」，後續都會影響收成，災損程度也還待觀察，目前只能加強果園管理與疫病防治，但今年百香果減產恐在所難免。

埔里農會表示，除了蘿蔔、百香果，鎮內的香菇、木耳、玫瑰因雨泡水，甘蔗則因強風倒伏，至於溪水暴漲導致農田流失、埋沒，首當其衝則是高經濟作物茭白筍，也需要農政單位協助復建。

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