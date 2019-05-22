〈中部〉彰化科學日 45國小萬人驚奇闖關

2019-05-22

〔記者張聰秋／彰化報導〕全民科學日活動昨在彰化縣四十五所小學同步登場，吸引超過萬名師生參加，在彰化市中山國小火星館舉辦的開幕式，由國立彰化師範大學理學院學生，以及彰化女中團隊共同安排「科學驚奇秀」驚豔登場，中山國小的畢業生也設計了十個關卡，讓學弟妹和貴賓們，經由闖關體驗科學的奧祕。

全民科學日是在二○○八年時，由彰師大教授兼理學院院長洪連輝發起，今年已經是第十二屆。洪連輝指出，當初彰化縣政府已有足夠的眼光，願意撥款和大學來合作推廣科學教育，這是很難得一見的，也是台灣第一個舉辦以遊戲闖關方式讓學童了解科學原理的縣市，由於其後成效非凡，很多縣市都曾來彰化取經觀摩，目前這些觀摩縣市也加入推廣，因此在五月都會有一天，訂為「科學日」，以去年來說，全國已有十六萬人次的學生參加。

學童動手玩 骨牌連倒刺激有趣

表演團隊在開幕儀式上帶來的「科學驚奇秀」演出，更是將現場氣氛炒到最高點，在台前縣長王惠美與小朋友動手玩科學，一起體驗骨牌效應帶來的刺激與樂趣時，激起許多小朋友好奇紛紛衝到台前一探究竟。

平衡耍特技 磁力炮彈像變魔術

闖關名稱妙、內容更是宛如變魔術一般，處處充滿著驚喜。以「尋找平衡」遊戲來說，小朋友在一只杯子上，利用竹籤、塑膠圓球以及鐵夾子，達到平衡的狀態，讓小朋友利用「平衡」來玩特技；至於「磁力炮彈」則是透過小鋼球受到磁力的吸引，彈射出去時碰撞骨牌，讓骨牌接連倒下；而「顛倒世界」則是利用鏡子的反射原理，讓小朋友拿著筆來穿過迷宮，由於上下左右顛倒，因此考驗小朋友的理解能力。

每個關卡雖然設備簡單，卻都隱藏著許多科學原理，跟課堂上單純上課不同，讓小朋友玩得開心，就連縣長王惠美也玩得欲罷不能，十道關卡全部體驗過。

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