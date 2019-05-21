〈南部〉池上平地金針受災 產量剩不到5%

2019-05-21

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉是台東縣平地金針主要產地，現已進入產季， 但受到暖冬影響，今年產量銳減，剩不到五％，由於雇工採收不符成本，部分農民放棄採收，連金針烘乾也採輪流方式，以減少成本，甚至傳出解散產銷班的聲音。

暖冬影響 鄉長：爭取農損補助

池上鄉長張堯城表示，已派員了解災損情況，會提報農委會，看能不能爭取農損補助，幫助農民度過這一次的難關。

池上鄉金針產銷班班長吳家恩望著自家金針園，原本在五、六月盛開的平地金針花況稀落，一片「綠意」，大嘆盛產時五分地可採收一千公斤左右，今年自家金針園五分地只能收到三十公斤，「非常慘烈」，加上市售價格每公斤僅二十五元，光是採收成本就占了一半，還不包括其他費用，根本難以回收，少採少賠錢。

不夠低溫 花期將延至7、8月

台東農改場助理研究員薛銘童指出，台灣連續兩年暖冬，平地金針如果不夠低溫，隔年開花便會大受影響，產期也會延後並拉長，原本平地金針花期到每年六月，因為暖冬會拉長到七、八月，因而今年產量還暫時無法預估。

生產成本高 產銷班討論是否解散

由於目前市售價格每公斤只有二十五元，部分農民眼見花開得少，已忍痛棄收，即使有採收的農民，也選擇輪流開爐，大家集中烘乾金針，才能節省生產成本。

吳家恩說，池上鄉栽種平地金針面積原本高達六十公頃，但近年生產成本增加，加上氣候異常，不少產銷班成員紛紛轉種，面積逐年縮減，現在只剩五公頃左右，這兩年又遇到暖冬，讓栽種雪上加霜，班員們都在討論是否要解散產銷班。

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