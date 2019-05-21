〈中部〉直播亮相 嘉義極光哈密瓜秒賣百噸

2019-05-21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣政府與農友種苗公司昨天舉行品牌哈密瓜「嘉義極光」發表會，疊溪生產合作社經理邱宗毅直播給新加坡客戶觀賞，結果對方立即熱線預訂，邱宗毅見商機可期，當場簽署購買一百噸備忘錄，規劃外銷至新加坡等國家。

新品種「卡蜜拉」脆甜 東南亞喜愛

農友總經理宋雲宏說，新品種「卡蜜拉」哈密瓜種植期在九、十月間，約七十五至九十天採收，甜度在十四至十八度，口感絕佳，「涮嘴」到令人一口接一口，在新加坡、印尼與馬來西亞的接受度應該很高，對當地消費者而言，品質比價格重要，只要能維持一定的品質，又有足夠的量能，就可以搶占其市場。

嘉義縣長翁章梁表示，「卡蜜拉」哈密瓜優點在於脆度及甜度俱佳，而且耐儲運，希望打造「嘉義極光」品牌，吸引通路下訂單，達到後續計畫生產的目標，增加農民的收益。

星國經銷商下訂 台合作社簽備忘錄

邱宗毅強調，該公司台灣青果外銷市場涵蓋日本、加拿大、韓國、香港與新加坡等，年外銷逾千噸，已經建立良好口碑，這次經由手機直播發表會，新加坡經銷商就心動下了訂單。

太保市農會總幹事黃麗貞也說，確實做好品種、品質與品牌管理，就可以在通路占有優勢，太保市這幾年在青農勇於接受新經濟品種作物的栽種挑戰，引領風潮下，收益都比一般設施栽培來得好。

青農陳育旗表示，哈密瓜、洋香瓜都屬於強勢的外銷果品，但果農務必做好栽培管理、確保品質，只要贏得通路商的青睞，訂單就源源不絕，目前香港、新加坡就都搶著要嘉義優質瓜果，因為炙手可熱，價格水漲船高。

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