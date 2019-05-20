〈台北都會〉oBike退場有「法」 北市府限期3個月開罰拖吊

2019-05-20

〔記者林家宇、郭安家／台北報導〕政府資源善後，無樁共享單車oBike三個月後將走入歷史？台北市交通局運輸管理科長王湮筑強調，「台北市共享運具經營業管理辦法」本月十五日上路，業者須於三個月內取得營業許可，八月十五日前未申請通過，將被連續開罰三至十萬元，其運具則視為非法營業，全數拖吊，公告三個月後拍賣；她昨進一步表示，oBike經營方今年三月廿日後再未領回拖吊車，動向不明，若屆時不理會，無論車輛有沒有違停，都會直接拖吊。

8月15日前未取得營業許可 即違法

記者昨無法聯繫上oBike，交通局官員也沒有業者聯繫管道，但官員表示日前已發函告知，也曾派員至公司登記地址拜訪，但無法接觸oBike人員，僅知業者仍有委任律師處理訴訟、會計師處理稅務；另外，oBike原本聘有調度員，負責領回被拖吊車輛，但三月廿日後已無領車紀錄，也無法了解調度員是否被解僱。另外，根據議員日前資料，oBike原本在北市投放八千多輛車，目前路上剩約六百多輛。

3個月後視為非法營業 車子全拖吊

王湮筑說明，起先台北市政府針對的是幹道、加強拖吊區的違規oBike，巷弄部分要求業者自行處理，但後來發現業者動作實在太慢，現已全面納入官方管理範圍，只要接獲區公所通報，交通大隊和交通局就會赴現場拖吊，於保管場公告三個月內未領回即拍賣。

3月20日後沒再領車 市府保管2700輛

王湮筑指，二○一七年至今約拖走四四○○輛，期間業者領回一千多輛；但今年三月廿日後，業者就不再來領車，目前尚有約二七○○輛存放在保管場。停管處補充，業者積欠的保管費約兩百萬元。

交局︰營運App已下架 車別再用

外界不斷質疑oBike的消極態度，北市府是否只能被動因應？王湮筑表示，oBike營業登記還在，委任會計師也說會繳稅，礙於公司法規定，停業需要由業者自行申請，因此oBike仍處於營運狀態，拖吊部分也僅能針對違停、廢棄車輛。

王湮筑提醒，目前oBike的營運App已經下架，無法借、還車，呼籲民眾別再使用。

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