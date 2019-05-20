〈北部〉推「林下經濟」 花蓮保安林鼓勵養蜂

2019-05-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮共有六十七筆、三萬多公頃的保安林地，林務局推動保安林「林下經濟」，去年起擇定位於新城鄉的編號二六一三等三筆保安林，栽種白千層、黃槿、龍眼、楊梅等蜜源植物，昨舉辦養蜂進階訓練，邀請保安林周邊社區有興趣養蜂的居民參加。林務局花蓮林管處表示，近年極端氣候、農藥使用導致蜜蜂數量減少，林下養蜂不但能採蜜從事生產，增加居民收入，也能協助植物授粉，一兼二顧。

栽種白千層等蜜源植物

林務局花蓮林區管理處在花蓮美崙工業區北側的二六一三保安林、壽豐鄉嶺頂的二六三五保安林，以及壽豐鄉豐山村的二六二八保安林三處，試辦「保安林下養蜂揭蜜」計畫，三處保安林分別為飛砂防止林、防風保安林、水源涵養林。林務局去年先在三處保安林林下種蜜源植物，包括白千層、黃槿、龍眼、楊梅等，除了白千層外，都不是過去的造林樹種。林務局表示，早期威權時代保安林的經營管理比較封閉、管制，現在已轉化成社區共同參與、公私協力的思維，希望藉此推動保安林與民間共同永續經營。

有興趣民眾可參加培訓

三處保安林由花蓮林管處輔導新城鄉七星潭社區發展協會、社團法人連線牛犁社區交流協會、花蓮縣壽豐鄉鹽寮社區發展協會，加入社區養殖、培育蜜蜂計畫，昨舉辦養蜂進階培訓課程，邀請有興趣的社區民眾上課，內容包括養蜂繼箱、蜂蟎防治、蜂王培育、封箱搬運與移動等技術課程，也到養蜂場參觀，認識蜂蜜採收「搖蜜」技術、真假蜂蜜辨識，學習如何採集花粉等實務技巧。

增加收入 協助植物授粉

參與學員說，蜜蜂現在愈來愈少，常有果樹授粉不完全，甚至要藉由蒼蠅協助授粉，蜜源植物的栽植讓蜜蜂有食物，社區又可以透過養蜂賺錢，也瞭解蜜蜂對自然生態平衡的重要功能。

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