〈南部〉《高雄》韓籲課綱「恢復」四書五經 網友、議員打臉：還在教

2019-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜前晚接受電視專訪時，談到修改課綱問題，認為一定要恢復四書五經。此話卻遭網友打臉說「不清楚教育現況」，目前不只五經有選讀，四書裡的論語、孟子，更是國高中教學與大考的重點，根本沒什麼恢復可言。

韓國瑜十七日晚間接受中天《新聞深喉嚨》專訪，除了外界關心的選總統議題，他還批民進黨現在從血緣、文化要把兩岸鋸斷。他認為課綱與中華文化一定要連結，且是全世界唯一用繁體字，因此全世界要探討文化，一定要來台灣，可以用中文走遍華文圈， 「課綱一定要恢復四書五經。 」

對此，「批踢踢」有網友打臉韓國瑜說：「但是現在四書五經明明還在教，那他是在講什麼？」「目前不只五經有選讀，四書裡的論語、孟子，更是國高中教學與大考的重點，根本沒什麼恢復可言！」還有網友酸韓說：「讀四書五經可以發大財嗎？」

時代力量議員黃捷也在臉書說，四書五經什麼時候有從課綱拿掉過？韓市長在胡說八道！韓國瑜已經不只一次對教育大放厥詞，有這樣的市長，她在教育委員會的監督責任又更重大了。

事實上，根據教育部前年九月召開的課程審議會大會，已通過中華文化基本教材的選材範圍，除四書外，也可包含五經、諸子百家等相關選文，賦予教學更大彈性。四書五經指九本中國儒家經典著作。四書是《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》。五經則是《詩經》、《尚書》、《禮記》、《周易》、《春秋》。

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