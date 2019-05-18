〈台北都會〉共享機車進新北 首波板橋新店投放76輛

〔記者何玉華／新北報導〕共享智慧機車威摩科技WeMo Scooter四月底進駐新北市板橋區、新店區，讓新北市民多了一項綠能運具的選擇；不過，多數民眾對共享機車仍顯得陌生，業者統計，進軍新北市才半個多月，使用率與營運已兩年的台北市幾乎一致，顯示新北市共享運具的需求量大。
威摩科技是台北市政府二○一七年推動3U（YouBike、U-Motor及U-Car）計畫中的U-Motor合作業者，營運兩年多，今年四月底跨區到新北市經營，首波鎖定板橋區、新店區，投放七十六輛電動機車。
下載APP租、還車 需備機車駕照
消費者透過手機下載APP後，就可以尋找附近可租車輛，以APP開鎖、啟動、還車、繳費，並備有兩頂安全帽。基本收費是六分鐘十五元，第七分鐘起每分鐘二．五元，只要在營運範圍內，都可以透過APP還車。交通局也提醒，依目前業者提供的車型，民眾借騎時應具有普通重型機車駕照。
業者在板橋、新店投放車輛三週來，多數人仍不太清楚，但業者表示，短短的時間，新北市每輛車的使用率已與營運兩年的台北市幾乎一致，相當看好後勢；此外，業者分析發現，新店、板橋兩區使用者的移動情形有別，新店的車輛常是往返台北市，板橋的車輛多集中在區域內移動。
註冊實名制加GPS 可防亂停及防盜
兩年前共享單車oBike造成亂停、亂扔的亂象，業者強調，WeMo與oBike完全不同，消費者下載APP註冊成為會員時，必須上傳身分證及駕照雙證件，通過實名制審核，且借用的每一輛車都有車牌號碼，一旦交通違規，業者在收到罰單後，會向當事人求償；此外，每一輛車子上都裝有GPS，透過監控後台，隨時可以知道車子移動的情況，除了防止亂扔、亂丟，也防止被盜。