〈中部〉《南投》 養豬場飄餿味 集集所會查場被拒

2019-05-18

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十六線新集集隧道口前，有一座經營多年的合法養豬場，惟該場長年以廚餘餵豬，導致當地空氣惡臭難耐，甚至有人形容，「只要開車聞到惡臭，代表新集集隧道到了！」，嚴重影響集集觀光形象，近日公所、代表會人員前往查場，卻遭該場以防疫非洲豬瘟為由拒 絕，令公所不滿，盼縣府能嚴正處理。南投縣政府環保局表示，將主動稽查，避免空污影響環境衛生。

業者未著防護衣 卻以防疫為名擋人

集集鎮公所說，近日偕同代表會前往綠色隧道會勘，卻聞到遠方養豬場傳來廚餘臭味，當下前往了解，卻遭防疫為由拒絕，由於該場人員並未穿著防護衣，卻對外宣稱防疫，過去三年來與該場協調，對方答應改用飼料，如今餿水惡臭依舊，讓人不滿。

考量防疫拒入內 業者稱已換過衣鞋

養豬場回應，拒絕公所查場係因防疫考量，且場內人員早已換過衣物、鞋子，才未穿防護衣；至於改用飼料，近年已逐漸提高酒糟、植物性廢渣，廚餘量已降低， 並增加密閉設備，未來會再繼續抑制廚餘臭味。

環保局指出，該場以防疫為由拒絕公所，恐是推託之詞，過去環局人員稽查也曾被拒絕，不過因是執行公務，最後仍進入，去年就對該場開出卅萬元空污罰單，為維護空品與水質，環局會再主動稽查。

去年已罰30萬 環局：會再加強輔導

農業處說，目前南投養豬業者只要取得廚餘再利用檢核，就能用廚餘養豬，該場符合規範，建議公所前往豬舍應會同農政與環保機關為宜；至於防護衣問題，畢竟業者還是場內人員，相對公所的外部人員，才會拒絕查場，該場恐因廚餘存放或蒸煮才導致臭味，未來會再加強輔導。

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