〈中部〉釉小蜂肆虐 樹醫「打針」救刺桐樹

2019-05-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年天氣炎熱，釉小蜂生活史縮短，大量孳生，雲林縣莿桐鄉的百年老刺桐樹與外環路六百五十棵刺桐蟲害嚴重。鄉長林靖焜昨天邀請樹醫師進行搶救，採用改良「樹木注射技術」，希望能有效治療刺桐老樹。

莿桐鄉外環路 種650棵刺桐樹

林靖焜表示，外來種的釉小蜂首次危害發生於二○○三年的台灣南部，迄今已蔓延全台，莿桐鄉外環路種有六百五十棵刺桐樹無一倖免，幾年來用各種方式防治蟲害效果有限，今年蟲害大爆發，公所聯繫台灣大學植物教學醫院駐雲林植物醫師鄭淮嶸協助，經台大植醫團隊診斷確定為刺桐釉小蜂危害後，邀請台灣樹木醫院主任樹藝師謝翁維所帶領的樹木醫療保育團隊成員為刺桐樹打針用藥。

天氣熱 釉小蜂危害嚴重

鄭淮嶸說，今年因天氣炎熱，小蜂生活史縮短，加上小蜂一次可下四百顆卵，蟲害更為嚴重，公所旁的兩棵百年老刺桐樹的蟲害已進入第三期，光剪枝已無法除蟲害，所以樹木醫療保育團隊引進自林業試驗所技轉的改良式「樹木注射技術」，將適當劑型的藥劑及營養劑等注入樹木內，以達到病蟲害防治以及增強樹木生長效果。

新式注射技術 傷口小不傷環境

鄭淮嶸指出，過去幫樹木「打針」是在樹幹鑽孔、注入藥劑後再用矽利康封孔，新方法是在施打藥劑時搭配特製栓塞，將注入孔以特製栓塞封住後再將藥劑注入，除有傷口較小，方便樹木癒合外，也能確保施用的藥劑不會逸散到外界環境，藥效可持續一年，兩週後可以產生效果，這個新療於去年曾用在新北市雙蓮國小刺桐樹上，效果很好，今年刺桐樹已開花。

林靖焜表示，樹醫師除搶救百年老刺桐樹外，也將技術轉公所委託除蟲的專業人員，未來外環路的六百五十棵刺桐樹將由專業人員進行除蟲，盼徹底解決鄉內釉小蜂蟲害問題。

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