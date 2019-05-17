〈台北都會〉《台日觀光高峰論壇》柯邀隨行卻設限 羅智強︰裝肖維

2019-05-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲下週將訪日四天，出席在日本富山縣舉行的台日觀光高峰論壇。北市議員羅智強昨不滿表示，柯邀議員隨行參訪，卻無法到富山參加論壇，難道是去觀光嗎，羅大罵市府「裝肖維」，揚言退團，柯文哲解釋，一定是誤會，北市研考會表示，行程會再做協調。

研考會︰行程會再協調

據市府目前暫定規劃，柯文哲廿三日搭機抵達東京後，與日本產業進行交流，接著搭新幹線前往富山，晚間出席台日觀光高峰論壇與晚宴，廿四日則到東京拜會奧委會、參拜當地廟宇與工商會晚宴；廿五日前往福島縣了解三一一地震後的災後重建等事宜，廿六日下午搭機返台。

柯文哲昨赴市議會進行專案報告時，羅智強質詢指出，訪日名義是台日觀光論壇in富山，三名公費議員名額，僅有他與新科議員徐立信兩名議員，但市府提供出訪行程竟有Ａ、Ｂ版，議員卻不准去富山、不可以去參加論壇，真是「裝肖維」柯也回答奇怪。

羅智強說，柯邀他們參加，結果不准出席，議員是去觀光嗎？市府官員還回應不安排議員出席論壇，是對方要求不准，媒體不僅可以進場，還可以會前採訪，他嚴正抗議，退出該日本行。柯文哲趕緊說，一定是誤會。

研考會主委余家哲事後受訪表示，富山觀光論壇晚宴日方僅給北市四個名額，安排出席人員包括市長、觀光傳播局長劉奕霆以及世大運顧問陳雨鑫，僅剩一個名額，但此次隨行出訪兩名公費議員，還有一名自費議員應曉薇，議員無法都入場，因此當時府會連絡人建議不要排議員到富山，因此安排議員到東京都參訪消防隊。

余家哲強調，這並非Ａ、Ｂ版，只是行程安排不同，且只有第一天行程不一樣，第二天到第四天議員跟市長都是一樣的，既然議員有反映，會再做內部討論，是否多增一個名額讓議員出席。

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