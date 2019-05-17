〈台北都會〉《新北》房仲業者亂貼廣告 侯：必時時請喝咖啡

2019-05-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕房地產仲介業者的違規小廣告到處亂貼、影響市容環境，令環保單位及社區居民不勝其擾，新北市永和區民權里長鄭文昌要求環境保護局強力取締，「不要讓業者以污染環境來賺錢」，市長侯友宜指示，環保局要設法「源頭管理」，必要時請業者「喝咖啡」。

侯友宜昨天率同市府各單位到永和區公所參加里長座談，環保局副局長張旭彰指出，取締違規張貼小廣告困難度很高，因為必須當場查到事證，但是業者利用查緝人員下班時間張貼，而且是一人騎機車、一人坐在後面隨手張貼，採證不易。

環保局目前做法是將廣告單上的電話停話，但是業者「上有政策、下有對策」，都買易付卡，被停話就換另一支號碼，還是無法解決，另一方面環保局也提供獎金鼓勵民眾幫忙撕小廣告，但永遠撕不完。

鄭文昌說，廣告仲介業者為圖方便，到處亂貼小廣告，社區志工即使撕掉廣告單，但是背膠很難清除，對社區環境市容影響很大，希望市府拿出魄力處理，他不想聽環保局說抓不到，盼找出解決辦法。

要求承諾約束下屬不要違規張貼

侯友宜指出，取締違規小廣告是老問題，環保局雖然有做，但是效果有限，他要求環保局採取「源頭管理」，必要時找業者「喝咖啡」，承諾約束下屬不要違規張貼，同時結合市府相關局處共同解決。

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