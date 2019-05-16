〈南部〉小琉球3潮間帶 擬委託民間巡察

2019-05-16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球觀光人潮暴增，遊客於潮間帶騷擾水族、竊走珊瑚礁、砂石脫序行為頻傳，雖然琉球鄉公所在兩處潮間帶設管制站，但日前海龜疑遭魚叉刺殺事件再度引發外界關注，屏東縣政府不排除部分潮間帶委由民間團體巡察，讓環境永續。

僅2處設管制站 遊客脫序行為頻傳

屏東縣政府為維護小琉球潮間帶，於二○一二年起陸續設管制站限定杉福及漁埕尾兩潮間帶同時段遊客總量，又於二○一五年與大鵬灣國家風景區管理處會銜公告包括杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣及龍蝦洞共五個潮間帶為「自然人文生態景觀區」，並由縣府及鵬管處共同出資予琉球鄉公所聘請人員進駐，今年經費約三百萬元。

目前兩管制站以管制同時段人數最多不超過三百人為主，遊客得經由合格解說員導覽才能進入，但脫序事件在五個潮間帶頻傳，還發生海龜遭刺殺，管制功能再受外界質疑。

公所：管制員制止、導覽員宣導生效

琉球鄉公所表示，共聘九人分駐兩個管制站，控管同時段遊客人數，每年經費全部花費在人員聘請，近年偷採海砂、珊瑚礁或不當觸摸水族的事件略為減少，除管制人員制止明顯脫序行為，合格導覽員事前宣導也生效。

屏縣府農業處表示，當初希望鄉公所對五個潮間帶全部進行管制，但至今管制站仍只有兩處，功能也不彰，每到假日各潮間帶都會接獲脫序行為的通報，目前研擬其餘三個潮間帶委託民間社團巡察的方式，加強制止不肖行為，讓小琉球觀光生態永續，最快下週就有明確管理措施出爐。

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