〈北部〉老翁車禍腿斷沒賠 議員：歸責不合理

2019-05-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕警方的車禍分析初判表惹爭議！宜蘭縣議員黃浴沂批評，七十四歲林姓老翁車禍受傷，警方的初判表，卻稱老翁要負百分百肇責，使得老翁腿斷了，卻領不到保險金，這非常不合理。縣警局回應，初判表只是參考，當事人如果不認同，可向車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定，並不影響權益。

警方初判 未禮讓來車肇禍

林姓老翁去年十月，在宜蘭市女中路騎乘機車，從路旁起步騎至路中央，遭後方王男騎乘的機車追撞，老翁左小腿被撞斷開了四次刀。然而，警方的交通事故初步分析研判表，稱老翁涉嫌未禮讓行進中車輛先行，才導致事故發生，而王男尚未發現肇事因素。

議員反映機車騎士車速快

宜蘭縣議會昨進行縣警局單位質詢，縣議員黃浴沂拿出林翁受傷照片，他指出，老翁從路旁起步，後方機車如果車速很慢，符合速限規定，怎麼會撞上？且附近店家監視器畫面，也顯示王男車速較其它車輛快，這應該也是肇事原因，警方的初判為何全歸責老翁？

黃浴沂不滿的說，警方既然沒有證據證明王男車速到底多少，全案肇責還不明，怎麼可以在初判時，把責任全推給受傷的老翁，如此可能會影響後續鑑定結果，林翁開了四次刀，現在都還不能走路，已經夠悽慘，現在卻因為警方初判，領不到保險賠償金，這不會是個案，很多人可能都遇到類似情形。

類似爭議多 警政署擬改進

縣警局交通隊回應，王男車速多少，是否有超速？確實沒有證據證明，警方是依照現場蒐集到的跡證與王男指述，初判才會把暫時認定林翁未禮讓行進中車輛，但車禍初判只是參考，這起事故已送鑑定會鑑定，實際肇責仍待進一步釐清。

宜蘭縣警察局長吳坤旭說，警方車禍事故初步分析研判表，衍伸出不少類似爭議，警政署已針對這類問題討論，將研議精進作為避免類似案件再發生。

保險公司：申請事故鑑定

保險公司指出，交通事故當事人申請理賠，保險公司會依據警方的初判表，決定是否理賠，如果當事人對初判表結果不認同，可向車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定，重新釐清事故原因。

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