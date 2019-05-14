〈南部〉屏東竹田木造車站活化 重現客家燈區

2019-05-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台鐵竹田車站前的木造站房是屏東縣暫定古蹟，也是台鐵屏東線僅存的木造車站，被譽為「最美日式車站」，竹田鄉公所向台鐵承租及養護園區，兩年前委外管理後發現成果不佳，鄉公所決定收回管理權，改由鄉公所新成立的文化觀光所進駐營運，活化百年驛站。

公所接手管理 並展售文創及農特產品

竹田鄉公所表示，重新開放後的竹田驛園，將重現今年台灣燈會中客家燈區及竹田鄉的主燈燈飾，木造站房則會有觀光導覽諮詢進駐，同時引進電動車、租賃單車，公所也持續與台鐵溝通鬆綁規定，讓地方農特產品、文創品可以利用園區空間展售。

竹田車站在日治時期是繁忙的轉運站，當時還特別在車站旁建造兩棟倉庫，暫放要運送至外地的農產品，因而有「頓物驛」的站名，隨著鐵路運輸沒落，竹田車站被改成簡易站，木造站房面臨拆除，經地方人士爭取才得以倖存，後來獲得內政部城鄉新風貌補助計畫支持，二〇〇〇年重新命名為竹田驛園，除了保留木造車站原貌，兩座舊倉庫活化成為李秀雲攝影及竹田釀造館。

鄉公所表示，竹田車站每日進站人次從二〇一五年一百六十八人逐年提升，至去年每日平均約達三百人，期待竹田鄉文化觀光所接手管理竹田驛園後，提升地方觀光能量。

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