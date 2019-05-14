〈台北都會〉蝶豆花食安無作為 議員批新北市府怠慢

2019-05-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年常被用在飲料染色的蝶豆花爆發食安疑慮，新北市議員張志豪昨質詢指出，台南市、台北市衛生局都已針對蝶豆花飲品提出警告，並清查轄內販售店家，新北市卻毫無作為，食材登錄平台也零零落落，無從查核溯源，他要求市府檢討，為民眾的食品安全把關；副市長謝政達允諾一週內全面清查蝶豆花相關產品。

副市長允諾一週內全面清查

張志豪指出，美國食品藥物管理局已將蝶豆花列為有毒植物，台南市衛生局今年三月公告，販售蝶豆花飲品涉及違反食品安全衛生管理法，違者將開罰；台北市衛生局也提出警告，表示蝶豆花僅能做為調色用途，建議不要食用，台北市食材登錄平台並充分揭露資訊，北市七十八家連鎖飲料店中，有四家販賣以「北極星」或「星空」為名、含蝶豆花成分的飲品。

張志豪：食材平台登載不實

他抨擊新北市至今仍毫無作為，市府衛生局的態度消極，新北市食材登錄平台資料零零落落，登載不實、不完整的商家比比皆是，例如某餐廳竟只揭露一道菜，若爆發食安問題，根本無從溯源，顯示市府行政怠慢，他要求衛生局建立完善的查核機制，全面清查蝶豆花相關產品並充分揭露資訊。

可當食用色素 花瓣不能入菜

衛生局副局長高淑真表示，新北市至今共受理九件蝶豆花產品的陳情案，都已派員稽查；食品藥物管理科科長楊舒秦說，依據食藥署規定，蝶豆花可做為天然食用色素，用於飲料、糕點等食品調色並無問題，但花瓣不能入菜或做為產品原料直接食用，直接食用花瓣須向食藥署申請審查，進行「非傳統性食品」的安全性評估。

連鎖飲冰品店年底前須登錄

楊舒秦表示，新北市在二○一五年成立食材登錄平台，輔導業者主動登錄，至少要揭露一道菜。新北市食品安全衛生管理自治條例於二○一八年十二月底公告，分四年逐步要求業者強制登錄食材，連鎖飲冰品業者須在今年底前完成登錄，要揭露三至十項熱銷或高風險產品，包括茶類或奶製品；若未正確公布資訊，將要求業者限期改善，逾期不改善可罰鍰三千元以上、十萬元以下。

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