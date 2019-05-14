〈北部〉營養午餐要免費 宜蘭議員︰排擠其他預算

2019-05-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙主打「營養午餐免費」，每年約需籌措二．四億元預算；縣議會昨進行單位質詢，民進黨議員陳俊宇等人批評免費政策，將排擠其他重要預算。縣議員謝燦輝也說，縣府負債高，不應做錦上添花的事；縣府財稅局長盧天龍解釋，免費營養午餐是重大施政，會列為優先推動項目。

財稅局︰重大施政 優先推動

宜蘭縣公立國中、小學生約三萬人，縣府力拚營養午餐免費政策九月上路，以中央統籌分配稅款支應，先編列一億二千萬元（一個學期）追加預算送議會審查。

不過，陳俊宇質疑，首階段免費營養午餐預算，財源是來自中央政府超徵稅收，經費來源並不穩固，且排他性明顯，若硬要擠出二．四億，恐影響其他重大工程預算。

縣府財稅局統計，宜蘭縣負債約二百五十億元，與苗栗縣同屬債務超限的縣市，每年需編列四億元預算用於還債，要到二○二七年才能符合中央債限標準。縣議員謝燦輝抨擊，宜蘭縣負債高，財務規劃不應是拚命開支票，身為財政單位應該勇於說「不」。

盧天龍指出，在資源有限情況下，任何新增的施政項目都會有排他性，政府預算採統收統支，不會用特定財源支出特定項目，營養午餐免費是縣府重大施政項目，預算籌編會優先列入，財源不會有問題。

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