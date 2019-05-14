〈北部〉重車輾壓 寶山三峰路好「破」

2019-05-14

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員邱振瑋說，近期接獲寶山鄉民反映，三峰路路面因遭到重車輾壓破損，不但危及行車安全也影響市容觀瞻，他已經要求警方加強取締違規超載的重車；寶山鄉長邱坤桶也說，鄉公所已聯繫縣政府工務處，請求儘速修復路面。

邱振瑋說，寶山鄉三峰路在去年底和今年初接連發生砂石車翻車事故，引發地方關注砂石車違規行駛造成道路損壞也影響行車安全的問題，新竹縣政府警察局竹東分局二月初在當地強力取締非法砂石車，三天舉發二十多件違規案，有業者嚴重違規超載被一口氣重罰十五萬元。

竹東警分局寶山分駐所所長洪紹祐說，已經接獲民代和鄉親反映，將會加強取締，以後民眾碰上這類交通違規情形，也可直接通知警方立即派員到場處理。

邱坤桶說，三峰路路況不佳，縣府工務處已經接獲鄉公所反映，只是前幾天下雨無法施工，過幾天包商就會到場施工。

有民眾在臉書社團「我是寶山人」po出三峰路路面殘破的照片說：「回故鄉走走，行經三峰路，真覺得路況慘不忍睹， 不知道外客會有什麼感想。」也有在地鄉親回應說：「晚上騎車根本看不到坑洞，前前後後已經不少機車騎士摔車了！」

警方表示，三峰路是砂石車專用車輛行駛路線之一，但平日下午四點到隔天早上九點及例假日禁行，而且行駛車輛總重四十三公噸以下始可通行，近日規劃取締砂石車違規超載專案勤務，取締重點有超載、違反禁行路線、未使用專用車斗、所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭、闖紅燈、無照駕駛、爭道行駛等違規項目進行取締。

新竹縣政府也表示，交通部已核定三峰路拓寬工程經費五億二千多萬元，以改善新竹科學園區和福爾摩沙高速公路寶山交流道之間的聯絡道交通品質，其中工程經費三億六千多萬元、徵收拆遷費一億六千多萬元，預計今年內動工。

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