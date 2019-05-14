〈北部〉準媽媽議員 建議桃園市府推孕檢指南

2019-05-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕龜山區市議員陳雅倫昨天挺著孕肚進行市政總質詢時，對孕婦產檢項目、唐氏症篩檢補助、公私立幼兒園供需失衡及義務教育向下扎根等婦幼議題表達關切，建議市府可推出「桃園孕婦檢查指南」，內容包括孕前、孕中、孕後所有的檢查項目，讓新手媽媽可按照懷孕週數進行產檢。

對此，衛生局長王文彥表示，桃園孕婦檢查指南的建議立意很好，衛生局會評估印製手冊或登入市民卡（媽媽卡）的可行性。

陳雅倫說，市府對唐氏症篩檢的補助標準，僅提供第一孕期母血唐氏症篩檢補助，且有年齡限制，建議可比照台北市放寬標準，減輕年輕家庭負擔。

對放寬唐氏症篩檢補助標準，王文彥說，市府對逾卅四歲孕婦均提供羊膜穿刺檢查補助二千元，今年起也編列四百萬元預算，會針對卅二、卅三歲年齡層的次高唐氏症危險群，進行懷孕初期的唐氏症檢查，若成效良好，明年的預算可以持續調整。

對公私立幼兒園供需失衡問題，市長鄭文燦表示，單親、原住民及身障等幼兒優先入學公立幼兒園後，剩餘名額過少的問題，會責由教育局研議是否可保留在地名額，讓當地居民的中籤率提高；義務教育往下扎根方面，鄭文燦則說，將五歲兒童納入義務教育範圍，目前由中央統一規劃師資培育與校舍建置需求的問題，市府會再行了解，也會積極配合推動。

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