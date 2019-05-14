〈北部〉認識龜山遷移史 邀騎單車踏查

2019-05-14

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市政府文化局推出「龜山Moving Star」活動，將於廿六日及六月二日分兩梯次，邀請十五到六十五歲的民眾騎自行車暢遊龜山的舊營區、老眷村等進行簡易田野訪問，深度認識龜山的遷移歷史、文化與環境變遷。

文化局推兩梯次活動

活動於廿六日探訪上龜山、六月二日探訪下龜山，每梯次僅接受八組報名，每組二人，文化局提醒，兩天的活動時間都為上午九點到下午五點，全程以自行車為交通工具，報名者可自行準備腳踏車，或可使用主辦單位準備的YouBike。

第一梯次將於文華國小集合，出發前往兔坑里石雲禪寺看夫妻樹、公西里苦苓林走訪老街與舊營區等；第二梯次從龜山區公所集合出發，走訪萬壽路上的曹家洋樓、大同路的憲光二村等處，路程雖不遠，但民眾若想參加仍需衡量自己的體能。

文化局人員表示，這項活動串連起龜山區內具特色的文史景點、館舍，希望民眾能透過踏查龜山族群移入、定居地點，深度認識龜山的遷移歷史、特色文化與相關環境的變遷。

活動即日起受理報名，每人酌收一百五十元費用，均採線上報名、額滿為止，相關資訊可洽「憲光二村移民的光陰故事臉書粉絲團（https://www.facebook.com/Sianguang2nd/）」查詢。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/