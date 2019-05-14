〈中部〉台大雲林分院 拚5年內升格醫學中心

2019-05-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕規劃投資六十六億元，台大虎尾院區爭取籌建醫療大樓邁向急重症醫學中心，台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，期待急重症醫學中心能夠於五年內興建完成，地方各界則樂觀其成。

為爭取升格為急重症醫學中心，台大醫院雲林分院昨在虎尾院區召開說明會，向鄉親說明該院未來願景。

黃瑞仁指出，該院將在虎尾院區籌建第二期醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍，增設教學研究空間，預計興建經費五十五億元，添購醫療儀器設備十一億五千萬元，希望能在二○二四年落成啟用，屆時虎尾院區一般病床將有五百六十床，包含急性病床總病床數達八百零五床的急重症醫學中心規模。

黃瑞仁表示，目前斗六院區許可急性一般病床四百床，開放三百廿四床，急性精神五十床，慢性精神一百一十床，虎尾院區尚有許可急性精神一百床未開放，至於虎尾院區第二期規劃審查及發包設計約需三年、施工期二年，若順利，可望五年內落成啟用，讓台大雲林分院成為雲嘉第一家醫學中心。

雲林縣衛生局長曾春美說，雲林長久以來醫療資源嚴重匱乏，縣民罹患重症需奔波至外縣市就醫，縣府將全力協助爭取中央支持台大醫院雲林分院升格醫學中心，帶動縣內醫療院所提昇醫療水準。

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