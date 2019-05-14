〈中部〉獲捐2.6萬件文物 雲縣府：北港設博物館典藏

2019-05-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港文史耆老林永村昨捐出蒐藏廿多年、二萬六千多件古笨港出土文物給雲林縣府，希望由公部門修復、展示、研究，印證北港在台灣發展史上的重要地位及價值。縣府文化處表示，將規劃在北港設置古物、文物、宗教博物館，永久典藏及展示。

文史耆老林永村蒐藏20多年

昨天捐贈儀式在北港傳薪學院舉行，縣府文化處長陳璧君代表縣長張麗善頒發感謝狀，北港在地多位文史工作者都到場見證，捐出的這批文物從出土至今已卅年，林永村對發現過程及歷史依然如數家珍。

文化處文資科長曾惠君表示，林永村捐贈的文物主要在北港溪及朝天宮後側的北港鎮中央市場改建時發現，大部分是先民使用過的瓷器、陶器、瓦片、古幣、建材等。

見證古笨港人文及庶民生活

林永村指出，他與地方關心文史人士從一九八一年即在北港溪收集，至今已卅年，這些文物是研究笨港歷史及先民生活的最佳素材，期盼透過捐贈，讓古文物可以留在北港永久保存，見證北港的歷史及價值，希望公部門能在北港設置一座出土文物館或博物館。

陳璧君表示，林永村捐贈的文物很豐富，不僅對文化資產保存研究、典藏及展示，甚至北港地區的人文及庶民生活等，有極大的學術研究價值，未來將透過結合「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，進行完整性、專業性的整理研究、修護與出版專書。

陳璧君說，古笨港遺址在雲林縣及台灣的歷史脈絡上扮演重要角色，二萬六千多件文物都已送到台南藝術大學保存及整理，會先整理廿五件文物並出版專書介紹，並舉辦國際研討會，讓大家看到林永村的收藏，未來規劃在北港設置古物、文物、宗教的博物館，永久典藏及展示。

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