〈中部〉眷村「卡檨仔」 重溫竹籬笆內好滋味

2019-05-13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾建國眷村兩側芒果樹結實纍纍，虎尾建國眷村再造協會昨在建國一村封路開放民眾「卡檨仔」，現場只見鄉親扶老攜幼打芒果及撿拾，手腳則被蚊子咬得滿滿「紅豆冰」，重溫早年眷村熱鬧的情景。

土芒果結實纍纍 當場教做檨仔青

虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘指出，土芒果是眷村人最難忘的滋味，昨天母親節安排打芒果活動，中午招待大家品嚐炸醬粿仔條、酸辣湯，回憶眷村的好味道，眷村媳婦胡娜還教大家製做「檨仔青」，吃到酸酸甜甜的情人果。

魯紜湘表示，再造協會利用虎尾建國一村一號做為眷村文化駐地工作站，先請虎科大學生志工黃詠德、葉嘉祐等人整理環境及交通管制，協助封路打芒果，第一次打芒果的黃詠德比小朋友還興奮，打了一袋土芒果帶回家和家人分享。

虎尾建國一、二村 列有形文化聚落

魯紜湘說，為推動眷村保存與活化，虎尾建國一、二村已列有形文化資產聚落建築群，通過文化部建國眷村再造歷史現場計畫補助一億元施作，昨天利用打芒果活動找回眷村歷史片段。

文化部挹注億元 再造歷史現場

民眾扶老攜幼帶走一袋又一袋土芒果，還不忘秀出手腳上一個又一個紅腫的蚊吻印記，大家戲稱，讓眷村的蚊子難得飽餐一頓。

不捨眷村凋零而投入保護歷史聚落文物的魯紜湘表示，會積極為眷村尋找活化與重生的機會，提供公部門規劃參考，一起找出眷村未來發展。

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