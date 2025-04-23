賴清德能否出席教宗葬禮？ 吳志中：外交部全力交涉

天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德（左）23日赴天主教台北總主教公署，向教宗方濟各靈堂追思。（記者廖振輝攝）

2025/04/23 14:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日逝世，享壽88歲，預計於當地時間26日上午10時（台灣同日下午4時）舉行葬禮。針對出席梵蒂岡教宗葬禮的人選，外交部次長吳志中今（23）日表示，全力交涉讓總統可以去，是外交部最重要目標。

總統賴清德今日上午赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思，外交部次長吳志中也陪同出席，並於會前受訪說明目前安排參加教宗葬禮人員的狀況。

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吳志中說，梵蒂岡是邦交國，他們會找尋最適當的人、希望可以去；政府當然全力交涉讓總統可以去，這是外交部最重要目標。

距離26日的葬禮只剩48小時，吳志中坦言壓力很大，前線外交人員都在盡全力跟教廷協商出一個最適合前往參加教宗葬禮的人選。

吳志中表示，他們還在談，當然是盡全力，在很短的時間內、全世界都要去參加教宗葬禮，基於時差關係與教廷的一些考量，所以還在討論，最後結果為何，在適當時機當然就會公布。

針對媒體追問是「什麼考量」，吳志中回覆，教廷有自己的國際關係，他不方便替教廷回答其考量，所以他們還在討論。

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