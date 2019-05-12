〈南部〉《高雄》車輛未依規定使用燈光 今年開罰305件

2019-05-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕小心荷包失血！高雄區監理所近來接獲民眾檢舉，民眾非雨、霧天駕車開霧燈，會車時險象環生，警方今年針對車輛未依規定使用燈光，已累計開罰三百零五件，以駕車開霧燈違規件數最多，最重可罰三千六百元。

高雄區監理所近來接獲民眾檢舉，指稱許多人駕車同時開啟頭燈與霧燈，行駛馬路上燈光刺眼，嚴重影響對向駕駛視線，造成會車過程險象環生，可能因日前高雄連日下雨，民眾開啟霧燈卻忘記關，還有民眾分不清霧燈及頭燈，開車上路乾脆全部開啟，卻不慎誤觸法令。

高市警方加強取締車輛未依規定使用燈光，去年總計開罰九百五十七件，今年累計至五月八日，總共開罰三百零五件，以駕車開霧燈違規件數最多，可依道路交通管理處罰條例開罰一千二百元至三千六百元。

監理所指出，車輛若經民眾拍照檢舉改裝車，經警方查證屬實，需至監理單位辦理臨時檢驗，並繳納違法改裝的罰鍰，一旦逾期未檢，將依違反道路交通管理處罰條例罰款九百至一千八百元，逾期六個月註銷牌照。

監理所說，非遇雨、霧天不得使用霧燈，前霧燈與頭燈不能連動，另夜間會車或同向一百公尺內有車輛行駛，除了汽車超車時，不得使用遠光燈，依規定只能使用近光燈，呼籲民眾守法，維護行車安全。

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