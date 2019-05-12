〈北部〉新豐非營利幼兒園 18日招生說明會

2019-05-12

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣第二所非營利幼兒園—新豐非營利幼兒園，今年在新豐國中開辦 ，預計八月中開學，將招收兩班、約六十名三歲到入國民小學前的幼兒，十八日上午十點將在學校視聽室舉辦招生說明會。

新竹縣長楊文科表示，非營利幼兒園的學費，每月平均三千五百元，第三名以上子女每月不超過二千五百元，低收入、中低收入戶家庭子女則免繳費用，期望協助家長安心就業、促進幼兒健康成長，並推廣優質平價的教保服務。

縣府教育處表示，新竹縣第一家非營利幼兒園—社團法人台灣琉璃光幼兒教育協會附設新竹縣私立聚集德非營利幼兒園，將邁入第五年招生。

利用新豐國中閒置空間規劃的新豐非營利幼兒園，則預定八月開班，由明新科大幼保系團隊經營。明新科大是北部唯一同時設有幼保系和師資培育中心的科技大學，相關資訊可上「新豐非營利幼兒園」FB粉絲專頁查詢。

教育處提醒家長，公立幼兒園及非營利幼兒園招生登記時間，訂於五月三十一日上午八點至下午四點及六月一日上午八點至中午十二點，並於六月二日上午九點辦理抽籤；登記、抽籤及報到地點依各幼兒園招生簡章規定。

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